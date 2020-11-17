Вузы Казахстана в 2021 году ждет наплыв абитуриентов - Ерлан Сыдыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева ожидают в следующем году небывалого наплыва абитуриентов. Об этом заявил ректор учебного заведения Ерлан Сыдыков в интервью журналистам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране есть хорошая тенденция, все родители пытаются дать детям высшее образование. В этой связи университет должен создавать условия для обучающихся. Наш университет рассчитан на 11 тыс. студентов, однако уже сейчас у нас обучается около 20 тыс. студентов. По нашим расчетам, в следующем году будет большой наплыв абитуриентов, так как Казахстан прошел демографическую яму, и в следующем году резко возрастет количество выпускников школ», - сказал Ерлан Сыдыков.

Руководитель вуза напомнил, что Глава государства в своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» особое внимание уделил вопросам развития отечественной науки, было заявлено об увеличении стоимости государственных грантов на обучение.

«Вместе с тем была повышена стипендия на педагогические специальности. В результате в этом году резко возросло число абитуриентов на это направление обучения. До этого на педагогические специальности студенты отбирались по остаточному принципу. Сейчас же появился выбор. Это очень отрадно, потому что, когда на педагогические специальности поступают слабые абитуриенты, после не все, но все же некоторые становятся слабыми студентами, после из них выпускаются слабые педагоги, и в итоге у нас появляются слабые ученики», - добавил Ерлан Сыдыков.

Ранее сообщалось, что в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева состоялась презентация книги первого казахского антрополога, исследователя генетической структуры популяции казахов, академика НАН РК Оразака Исмагулова и видного ученого-антрополога Айнагуль Исмагуловой «Қазақ халқы және ата тегі» (Казахский народ и его происхождение).