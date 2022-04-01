Вузы Казахстана проверили на наличие коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилось анкетирование студентов отечественных вузов в рамках ежегодной акции «TAZA SESSIYA». Организатором выступило молодежное крыло партии AMANAT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В молодежном крыле партии рассказали, что всего за четыре дня, с 28 по 31 марта, активисты посетили 64 университета и опросили 20 тысяч студентов по всему Казахстану.

«Главное условие проведения акции – это честность и конфиденциальность. Поэтому приглашаю принять участие всех заинтересованных лиц. Только вместе мы сможем искоренить коррупцию в университетах и внести вклад в повышение уровня отечественного образования», – сказал председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев в день старта акции.

Активисты отмечают, что число вузов могло бы быть гораздо больше, однако далеко не все согласились принять участие в «TAZA SESSIYA».

«В регионах университеты и колледжи просто пропитаны коррупцией. Это для студентов и для преподавателей – обычная практика. «Не хочешь сидеть на паре? Принеси плитку шоколада и иди!». И самое печальное, что студенты этому только рады», - заявил один из участников акции.

К проведению опроса были привлечены независимые наблюдатели, среди которых международный гроссмейстер Жансая Абдумалик, блогер Алмас Сагынулы и экстремальный спортсмен Сакен Кагаров, другие общественные деятели, а также представители проектных офисов «Адалдық Аланы» при местных исполнительных органах.

Окончательные итоги акции в молодежном крыле партии «AMANAT» планируют озвучить уже в конце апреля текущего года.

Напомним, что акция «TAZA SESSIYA» проводится уже 8 лет. Так, по результатам 2020 года 12,5% опрошенных заявили, что в их вузе факты коррупции есть, что на 0,3% меньше, чем годом ранее.

В 2020 году в опросе приняли участие 20 710 человек, из них 63,3% студенты 2 курса и старше (46,5% - женщины, 53,4% - мужчины). Чаще всего с коррупцией сталкивались при сдаче экзаменов и зачетов, об этом заявили 23,8% участников акции. Антилидером рейтинга тогда стал Медицинский университет «Астана». Тогда же были выявлены «средние размеры взяток», за 400 тысяч тенге студентам предлагали перевестись с платной формы обучения на бюджетную, за 260 тысяч поступить на военную кафедру, защитить дипломную работу на «отлично» - 150 тысяч, а сдать сессию «автоматом» - 22 тысячи тенге. В прошлом году акция не проводилась в связи с переходом университетов на дистанционное обучение.