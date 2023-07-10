Вузы имеют право устанавливать собственные пороговые баллы ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские вузы имеют право устанавливать собственные пороговые баллы ЕНТ для приема на обучения как на платной основе, так и на грант. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что же касается пороговых баллов, то он не изменился. Однако стоит отметить, что с 2019 года в рамках академической свободы вузы имеют право устанавливать собственные пороговые баллы ЕНТ для приема на обучения как на платной основе, так и на грант. В целях удобства для абитуриентов ежегодно НЦТ публикует пороговые баллы всех вузов страны в общем списке. Эти данные также доступны на сайтах самих учебных заведений», - сказал Куаныш Ергалиев.

Например, по данным ведомства, в ЕНУ и СДУ пороговые баллы на «Подготовку учителей математики» составляет 90 баллов, а в университете Букетова - 77 баллов.

«Для зачисления на обучение в отечественные вузы абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4, аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО), медицинскую справку по форме 075/у, приписное свидетельство из военкомата для юношей. Также другие подтверждающие документы для участие в конкурсе грантов по льготным категориям», - пояснил Куаныш Ергалиев.