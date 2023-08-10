Вулканы, судоходство и пыль: назван еще ряд факторов невыносимой жары в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые сходятся во мнении, что антропогенное изменение климата - главная причина возникновения тепловых волн. Рекордная жара этого лета была вызвана глобальным потеплением и Эль-Ниньо, это уже мало кто оспаривает. Но некоторые ученые полагают, что есть ещё ряд факторов, прямо или косвенно повлиявших на погоду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Европейская служба по мониторингу изменения климата Copernicus сообщила, что минувший июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд на треть градуса Цельсия. Этот температурный скачок произошел совсем недавно и слишком резко, поэтому климатологи пока не пришли к единому мнению относительно того, что за ним стоит.

Основной его причиной ученые называют изменение климата, вызванное деятельностью человека - главным образом, сжигание угля, нефти и природного газа. Как следствие: длительное и устойчивое повышение температур.

Природное явление Эль-Ниньо - временное потепление части Тихого океана, которое влияет на погоду во всем мире, - дало меньший импульс.

«То, что мы наблюдаем, - это нечто большее, чем Эль-Ниньо на фоне изменения климата», - говорит директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Вот несколько факторов, которые изучаются в данный момент.

Уменьшение загрязнение воздуха в связи с новыми правилами судоходства

Климатолог из Университета штата Флорида Майкл Даймонд называет судоходство «главным подозреваемым».

Десятилетиями морские суда использовали грязное топливо, которое выделяет частицы, отражающие солнечный свет, что фактически охлаждает климат и маскирует часть глобального потепления.

В 2020 году вступили в силу новые международные правила для судоходства, которые нацелены на сокращение выбросов загрязняющих частиц на 80%. Это стало «своего рода, шоком для системы», - говорит ученый-атмосферолог Тианле Юань из НАСА.

Раньше загрязняющий диоксид серы взаимодействовал с низко расположенными облаками, делая их более яркими и отражающими. Теперь это случается не так часто, объясняет Юань. Он проследил за изменениями, которые происходят в облачном покрове над судоходными маршрутами в Северной Атлантике и северной части Тихого океана, которые были «самыми горячими точками» этим летом.

Данные исследования подтвердили связь потепления с уменьшением уровня загрязнения атмосферы серой. И она особенно прослеживается там, где повышение температур сложно приписать влиянию Эль-Ниньо.

«Был эффект охлаждения, который сохранялся из года в год, и вдруг он исчез», - говорит Юань.

По расчетам Даймонда, к середине столетия потепление в результате введения новых правил судоходства составит около 0,1 градуса Цельсия. Повышение температур может быть в 5-10 раз больше в районах с высоким уровнем судоходства, таких как Северная Атлантика.

Извержение подводного вулкана и водяной пар

В январе 2022 года в южной части Тихого океана произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапай. По словам исследователя из Университета Колорадо Марго Клайн, которая координирует международное компьютерное моделирование последствий извержения для климата, в атмосферу было выброшено более 150 млн метрических тонн воды - парникового газа, улавливающего тепло в виде паров.

Вулкан также выбросил в верхние слои атмосферы 500 000 метрических тонн диоксида серы.

Количество воды «совершенно невероятное, просто гигантское», - говорит Хольгер Вомель, который занимается изучением водяного пара в стратосфере в Национальном центре атмосферных исследований. Он опубликовал свой анализ и прогноз возможных последствий извержения для климата.

По словам Вольмера, водяной пар поднялся слишком высоко в атмосфере, чтобы оказать заметное влияние, но последствия могут проявиться позже.

Ученые прибегают именно к компьютерному моделированию, чтобы оценить масштабы таких явлений. В одном исследовании, опубликованном на этой неделе, утверждается, что изменение температур может варьироваться от 1,5 С дополнительного потепления в некоторых местах, до 1 С похолодания - в других местах. Но это исследование еще не прошло оценку специальной комиссии экспертов, пишет Euronews.

Однако ученые-атмосферологи НАСА Пол Ньюман и Марк Шоберль утверждают, что в этих климатических моделях отсутствует ключевой компонент: охлаждающий эффект серы.

Обычно масштабные вулканические извержения, такие как извержение вулкана Пинатубо в 1991 году, могут временно охладить Землю за счет высвобождения серы и других частиц, отражающих солнечный свет. Но важен тот факт, что Хунга-Тонга изверг необычно большое количество воды и малое количество охлаждающей серы.

Это, по словам Шоберля и Ньюмана, в исследованиях, показавших потепление от Хунга-Тонга, учтено не было. Шоберл, который в настоящее время работает в Научно-технической корпорации штата Мэриленд, провел исследование, которое показало даже незначительное глобальное охлаждение на 0,04 градуса Цельсия.

Если различные компьютерные симуляции противоречат друг другу, «это не значит, что наука ошибается, - поясняет Клайн из Университета Колорадо. - Это лишь говорит о том, что мы еще не пришли к единому мнению. Мы в процессе изучения».

Африканская пыль и Солнце

К менее подозрительным факторам можно отнести недостаток африканской пыли, которая охлаждает воздух, подобно загрязнению серой, а также изменения, происходящие в высотных струйных течениях в верхней тропосфере и замедление океанических течений.

Некоторые специалисты обратили внимание на недавние солнечные бури и повышенную активность солнечных пятен в 11-летнем цикле Солнца.

По словам главного научного сотрудника Berkeley Earth Роберта Роде, ученые десятилетиями следили за этими явлениями, и давно пришли к выводу, что они не совпадают с глобальным повышением температуры. Наш собеседник подчеркнул, что 20-30 лет назад солнечные бури были сильнее.

Антропогенное изменение климата - причина номер один

Между тем, другие ученые считают, что в поиске других факторов нет особой необходимости. По их мнению, антропогенное изменение климата, усиленное Эль-Ниньо, в полной мере ответственно за потепление.

Как утверждает климатолог из Пенсильванского университета Майкл Манн, на 80% повышение температур обусловлено сжиганием ископаемого топлива и на примерно 20% - Эль-Ниньо.

По его словам, тот факт, что мир выходит из трехлетнего периода Ла-Нинья, который несколько подавлял глобальные температуры, и вступает в период мощного Эль-Ниньо, который их повышает, делает эффект более значительным.

«Все это объясняется изменением климата и Эль-Ниньо, - говорит климатолог Фридерике Отто из Имперского колледжа Лондона. - Это не означает, что другие факторы не играют никакой роли. Но и без них мы определенно будем наблюдать такие явления снова и снова».

Ранее сообщалось, что мировой океан нагрелся до рекордной температуры, и это несет определенные последствия. Два июльских наблюдения тревожат ученых, поскольку потенциально указывают на ускорение потепления и ставят под сомнение нынешние прогнозы, а значит, и адекватность заявленных планов смягчения причин и последствий природных катаклизмов.

Кроме того, исследователи подсчитали, что если средняя глобальная температура продолжит расти нынешними темпами, то к концу столетия две трети ледников окажутся обречены. Половина мировых ледников исчезнет к концу века, даже если удастся снизить повышение средней глобальной температуры на 1,5 градуса Цельсия.