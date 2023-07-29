Втрое переплачивали за поливную воду жамбылские фермеры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Финансовые нарушения оплаты услуг водопользования и эксплуатации гидротехнического оборудования выявила прокуратура Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области, в деятельности филиала РГП «Казводхоз» выявлены многочисленные нарушения финансовой дисциплины при приобретении приборов учета в Шуском районе, ремонте водовода «Коксай» в Жуалынском районе, а также в вопросах оплаты услуг водопользователями в районах Жамбылской области.

«По актам надзора прокуратуры защищены права свыше 1 500 крестьянских хозяйств Шуского и Байзакского районов, которые приобретали воду у посредников по завышенной втрое цене. Теперь данная практика прекращена, договоры заключаются напрямую с филиалом», - сообщили в ведомстве.

Ежегодно РГП «Казводхоз» составляет с аграриями Жамбылской области договоры, в которых прописывается наименование возделываемых хозяйствами сельхозкультур и нормативы полива. Крестьянское хозяйство подает заявку, исходя из которой, устанавливается лимит на водоподачу. Договоры составляются для планирования водоподачи и бесперебойного обеспечения поливной водой крестьянских хозяйств в вегетационный период.

Помимо этого, в Шуском районе выявлены факты бесконтрольного водопотребления.

«250 водных насосов были установлены без договоров с филиалом РГП «Казводхоз». Уполномоченным органам даны рекомендации по необходимости заключения договоров с «Казводхозом», - отметили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что потери поливной воды на полях Жамбылской области доходят до 51%.