Вторым компонентом против КВИ в Казахстане привились 9 млн 311 тыс. 581 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству привитых граждан Казахстана от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

5 июля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 526 тыс. 880 человек, вторым компонентом – 9 млн 311 тыс. 581 человек.

Ревакцинировано – 4 млн 822 тыс. 501 казахстанец.

Ранее сообщалось , 12 казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии.

Информация о проведении вакцинации населения против КВИ на 16.04.2022 г. в разрезе регионов:



