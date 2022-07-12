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    Вторые пути планируют построить на ж/д участке Достык-Мойынты

    12 Июля 2022, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На железнодорожном участке Достык-Мойынты планируют построить вторые пути, также рассматривается вопрос строительства железнодорожных участков Бахты-Аягоз и Дарбаза-Мактаарал. Об этом сообщили в Комитете транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для развития транзитных, экспортных перевозок между Россией и Китаем сегодня мы планируем строительство вторых путей железнодорожного участка Достык-Мойынты. Также планируется строительство в обход обводной железной дороги, это позволит разгрузить Алматинский узел в среднем на 30%. Рассматривается вопрос строительства третьего погранперехода и железнодорожного участка «Бахты-Аягоз». КТЖ в настоящее время ведет переговоры с российскими и китайскими коллегами», - сказал и.о. председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов на площадке СЦК.

    Также по словам главы Комитета транспорта, планируется строительство железной дороги Дарбаза-Мактаарал.

    «Реализация данного проекта позволит увеличить транзитный потенциал более чем в 5 раз. Также железнодорожный путь позволить соединить Мактааральский район с основной магистральной железнодорожной сетью. Соответственно, это положительно повлияет на развитие региона», - добавил Касым Тлепов.

    7 июля под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с участием руководства Правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала стран. Во время совещания Глава государства поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Строительство Логистика МИИР РК Железная дорога
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