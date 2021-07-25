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    Вторую олимпийскую «бронзу» Казахстану принес тяжелоатлет Игорь Сон

    25 Июля 2021, 14:42

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон сегодня выступил на Олимпийских играх в Токио (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперниками казахстанца за медали в весовой категории до 61 килограмма стали следующие спортсмены: Юли Ираван (Индонезия), Абдурахим Алсалим (Саудовская Аравия), Ким Туан Тач (Вьетнам), Шота Мишвелидзе (Грузия), Еичи Итоказу (Япония), Фабин Ли (Китай), Чан-Хун Као (Тайбэй), Давиде Рую (Италия).

    В итоге Сон в сумме двоеборья поднял 294 (131+163) килограмма и занял третье место. За золотую награду продолжают бороться Фабин Ли и Юли Ираван.

    «Бронза» Игоря стала для Казахстана второй медалью на текущих Играх. Накануне подобную награду выиграл дзюдоист Елдос Сметов.

    Напомним, в тяжелой атлетике Казахстан на Олимпиаде также представит Зульфия Чиншанло — она поборется за награды в весовой категории до 55 килограммов.

    Видео: Национальный Олимпийский комитет

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