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    Вторую дозу вакцины получили 60% кыргызстанцев

    8 Июля 2022, 13:47

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане 60 % населения старше 18 лет получили две дозы вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на сегодняшний день в стране использовано 3 млн 150 тыс. 418 доз вакцины, из которых первую дозу получили 1 млн 571 тыс. 969 человек, второй дозой привились 1 млн 340 тыс. 263 человека, дополнительной бустерной дозой привились 238 тыс. 186 граждан КР.

    «Показатель вакцинации первой дозой составляет 70 % взрослого населения страны, подлежащего вакцинации. В крупных городах страны Бишкек и Ош вакцинировано 47 % и 79 % населения соответственно. Второй дозой вакцины привились 60 % кыргызстанцев. Полный курс вакцинации прошли 39 % граждан в городе Бишкеке и 68 % в городе Оше», - сообщает оперативный штаб.

    Вакцинация в Кыргызстане осуществляется препаратами: AstraZeneca, SinoPharm, «Спутник-V», QazVac, Pfizer, «Спутник-Лайт», Moderna.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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