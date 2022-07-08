Вторую дозу вакцины получили 60% кыргызстанцев

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане 60 % населения старше 18 лет получили две дозы вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на сегодняшний день в стране использовано 3 млн 150 тыс. 418 доз вакцины, из которых первую дозу получили 1 млн 571 тыс. 969 человек, второй дозой привились 1 млн 340 тыс. 263 человека, дополнительной бустерной дозой привились 238 тыс. 186 граждан КР.

«Показатель вакцинации первой дозой составляет 70 % взрослого населения страны, подлежащего вакцинации. В крупных городах страны Бишкек и Ош вакцинировано 47 % и 79 % населения соответственно. Второй дозой вакцины привились 60 % кыргызстанцев. Полный курс вакцинации прошли 39 % граждан в городе Бишкеке и 68 % в городе Оше», - сообщает оперативный штаб.

Вакцинация в Кыргызстане осуществляется препаратами: AstraZeneca, SinoPharm, «Спутник-V», QazVac, Pfizer, «Спутник-Лайт», Moderna.