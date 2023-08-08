Второй за неделю тайфун приближается к Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Второй за неделю и седьмой в этом сезоне тайфун может приблизиться к Японии за эту неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По данным Японского метеорологического агентства, в полдень тайфун «Лан» находился недалеко от острова Минамитори и скорость ветра в нем достигала 90 километров в час.

Во вторник другой тайфун под названием «Ханун» медленно двинулся на север в сторону юго-запада Японии Кюсю, в результате чего некоторые части острова попали в штормовую зону.

Местному железнодорожному оператору пришлось приостановить движение сверхскоростных поездов Синкансэн.

Метеорологическое агентство предупредило о селевых потоках, разливе рек и высоких волнах, которые могут образоваться на юге и севере Кюсю, который является одним из четырех основных островов Японии.

Также плохие погодные условия ожидаются на острове Амами-Осима, расположенного между Кюсю и Окинавой в среду.

Также на этой неделе метеорологическая служба Южной Кореи сообщила, что тайфун «Ханун» может обрушиться на южное побережье страны уже в четверг-пятницу, а также продолжит движение на север, в КНДР. По всей стране ожидаются проливные дожди, пишет новостное агентство Yonhap.