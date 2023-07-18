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    Второй за неделю природный пожар тушат в Акжарском районе СКО

    18 Июля 2023, 23:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Акжарском районе Северо-Казахстанской области вновь загорелся сухостой. В конце прошлой недели здесь потушили крупный пожар. Сегодня силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям снова отправились в район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ведомства пообещали предоставить информацию позднее. По неподтвержденным данным, очаг возгорания возник недалеко от места пожара, произошедшего 13-го июля.

    Тогда сухая трава загорелась в семи км от села Тугуржап на площади 40 га c переходом огня на территорию Орлиногорского лесного хозяйства и с возгоранием лесных колков на площади 2,7 га.

    На месте работали 92 человека и 13 единиц техники. Огонь сдерживали путем опашки территорий, использования встречного пала. Тушили всеми имеющимися средствами. На ликвидацию пожара на территории лесхоза ушло несколько часов, полностью потушили возгорание в районе на следующий день. По информации местных исполнительных органов, площадь пожара составляла 450 га.

    Тушение осложнялось высокой температурой воздуха в 35 градусов и ветром со скоростью 10-15 метров в секунду, каменистой местностью.

    В пресс-службе акима области сообщили, что сегодня глава региона Айдарбек Сапаров выезжал на место пожара в Акжарском районе. В оперативном штабе всем задействованным службам он дал ряд поручений по ликвидации огня и встретился с местными жителями.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Пожар
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