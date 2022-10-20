Второй за неделю министр правительства Великобритании ушел в отставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Член британского парламента от Консервативной партии Суэлла Браверман подала в отставку с поста министра внутренних дел, пробыв на этом посту всего шесть недель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

В письме премьер-министру Лиз Трасс, которое Браверман сама опубликовала у себя в сети Twitter, она отметила, что уходит со своего поста не из-за политических разногласий, а потому что нарушила существующие правила, отправив официальный e-mail со своего домашнего адреса. Письмо было отправлено коллеге, которому она полностью доверяет. Суэлла Браверман заключила, что ошибка остается ошибкой.

Премьер Лиз Трасс подверглась критике за свои налоговые инициативы. Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.

Суэлла Браверман в заявлении об уходе также раскритиковала премьера, написав, что у нее есть опасения относительно политического курса правительства.

В кратком ответном письме Лиз Трасс поблагодарила Браверман за безупречную работу полиции во время похорон королевы Елизаветы II и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Суэлла Браверман стала вторым министром, покинувшим кабинет за полтора месяца премьерства Лиз Трасс. Первым на прошлой неделе стал министр финансов Квази Квартенг, задумавший вместе с премьером столь критикуемую налоговую реформу.

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