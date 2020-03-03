Второй весенний благотворительный бал состоялся в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Бал, организованный Сообществом женских инициатив ОО «NIET.WOMAN», собрал в Усть-Каменогорске множество меценатов и неравнодушных восточноказахстанцев, передает МИА «Казинформ».

В прошлом году первый весенний благотворительный бал принес огромную пользу детям с особыми потребностями. В мероприятии участвовало 50 организаций, спонсоров и партнеров, благодаря которым была собрана значительная сумма - 12,9 млн. тенге. Вырученные средства были направлены на три грандиозных проекта.

Среди них - открытие реабилитационно-развивающего центра «Страна чудес» для детей с различными психоневрологическими нарушениями развития, оснащение ресурсного кабинета и кабинета психолога в средней многопрофильной школе №37 для инклюзивного обучения, покупка теннисного стола в Центр адаптаций несовершеннолетних, приобретение новых костюмов для талантливых детей - танцоров на колясках, оказание помощи 20 школьникам из города Арысь.

Как рассказала директор Сообщества женских инициатив ОО «NIET.WOMAN» Эльвира Аллахвердиева, в этом году собранные в ходе благотворительного бала средства пойдут на создание безбарьерной среды и адаптацию зданий для развития детей с особыми потребностями, поддержку спортивной и творческой жизни талантливых детей с особыми потребностями, а также на получение качественного дошкольного и среднего образования для детей с особыми образовательными потребностями с различными диагнозами, начиная от нарушения в речи ребенка, задержкой психического развития до детей-аутистов.

На вырученные средства планируется построить первый модуль инклюзивно-спортивной игровой площадки на базе средней школы №15 в Усть-Каменогорске, в которой обучаются 229 детей, а также частично адаптировать два детских дворовых клуба, установит подъемники и пандус. Помимо этого, с целью создания оркестра казахских народных инструментов в Школе-интернате №3 для слабовидящих детей в Семее приобретут музыкальные инструменты. А в нескольких детских садах появятся оснащённые кабинеты по инклюзивному образованию и воспитанию.

«Я всегда говорю, что мир будет таким для вас, каким вы его видите и каким хотите видеть. Мы хотим видеть счастливых детей. Поэтому необходимо формировать благотворительную культуру у наших соотечественников. Благодаря благотворительному балу можно объединить людей вокруг одной большой цели. Для нас самое главное - решить системные вопросы, создать условия для детей и семей, у которых особые потребности. За 2 года нас поддержали 82 спонсора. Среди них крупные промышленные предприятия области, бизнес, просто неравнодушные люди. И это прекрасно», - отметила Эльвира Аллахвердиева.

К слову, благотворительный бал сопровождался не только грандиозной концертной программой, в которой приняли участие творческие коллективы области и талантливые дети с особыми потребностями, но и аукционом уникальных лотов. Среди них были такие экспонаты, как картина Сергея Елисеева, художника с диагнозом ДЦП, картина Александра Коробейникова, личный пояс Мастера спорта Международного класса по казак куреси Айбека Нугымарова, боксерские перчатки Серика Сапиева, футболка с автографом казахстанской легкоатлетки Ольги Рыпаковой и многое другое. Вырученные с аукциона средства также пойдут на благотворительные цели. Примечательно, что расходование средств происходит максимально прозрачно.