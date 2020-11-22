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    Второй уровень социального дистанцирования вводят на территории Большого Сеула

    22 Ноября 2020, 21:20

    СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ – Более строгие правила социального дистанцирования ввели на территории Большого Сеула и юго-западной части города в Южной Корее в воскресенье в целях борьбы с повторным ростом новых случаев коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Правительством страны было объявлено о введении второго уровня дистанцирования в Большом Сеуле.

    В то время, как на севере и юге провинции Чолла 1,5 уровень социального дистанцирования выступит в силу со следующего вторника и продлится две недели.

    Говорится, что 1,5 уровень дистанцирования для территории Большего Сеула действовал с прошлого четверга, однако Министерством здравоохранения было принято решения об ужесточении правил в связи с ростом количества инфицирования.

    По словам министра здравоохранения страны Пак Нын Ху, ситуация с третьей волной коронавирусной инфекции всерьез сложная.

    Он также сообщил, что треть госслужащих и работников общественных организаций и национальных компаний перейдут на удаленный вид работы уже со следующего вторника.

    На территории Большего Сеула планируют остановить или перенести какие-либо незначимые совещания в госсекторе. Жителям посоветовали по возможности отказаться от каких-либо встреч или мероприятий.

    Начиная с 8 ноября, в Южной Корее наблюдается ежедневный трехзначный прирост случаев заболеваний COVID-19. В последние пять дней в стране ежедневно фиксировали более 300 новых случаев. Только за субботу были обнаружены 330 новых случаев.

    За период с 15 ноября по 21 ноября ежедневный прирост новых случаев COVID-19 достиг уровня 175,1 в Большом Сеуле, достаточно для введения уровня 2.

    Власти города предупредили о дальнейшем росте случаев в связи с быстрым распространением вируса и уровня репродуктивности вируса, который превышает уровня 1.

    Говорится, что согласно введению второго уровня на территории столицы будут запрещены собрания в 100 или более людей, также будут запрещены работы объектов, в которых распространение вируса более вероятно.

    Ресторанам разрешено принимать гостей до 9 часов вечера, а уже после перейти на услуги доставки. Работа небольших кафе и кофеин, крытых столовых будет приостановлена.

    Спортивные мероприятия можно будет проводить при условии, если число зрителей не превышает 10 процентов от общего числа посещения.

    Число учащихся в детских садах, начальных и средних школах не должно превышать одной трети от общего числа детей, к тому времени как число учащихся в старших школах должно составлять две трети от общего числа студентов.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Корея
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