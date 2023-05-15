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    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая

    15 Мая 2023, 18:52

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Победитель выборов президента Турции будет определен во втором туре, который состоится 28 мая, сообщил глава ЦИК страны Ахмет Йенер по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    По его словам, явка избирателей на выборах составила 88,92 % внутри страны и 52,69 % - за рубежом.

    Как сообщалось, в Турции 14 мая состоялось голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва.

    В президентских выборах в Турции участвовали три кандидата - действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Выборы Турция
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