Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Второй самолет с представителями ООН прибыл в Алматы: все сотрудники на карантине

    23 Августа 2021, 12:57

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Второй самолет с представителями ООН прибыл в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера вечером прибыл второй борт, как ранее спецпредставитель ООН в Афганистане на брифинге в СЦК озвучил, что ожидается второй борт. 108 пассажиров сотрудников ООН. Они также размещены в Алматы и все расходы по размещению, по пребыванию всех передислоцированных сотрудников будут оплачиваться стороной ООН», - отметили в пресс-службе ООН в Казахстане.

    Сейчас все пассажиры находятся на карантине у них были взяты ПЦР-тесты, теперь ожидаются результаты тестов. При этом все сотрудники являются вакцинированными.

    18 августа первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы. Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    ООН Алматы Афганистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Младенца в коляске нашли в районе БАКАД в Алматы
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    В Алматы и Актобе прошли республиканские теннисные турниры среди игроков до 10 лет
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
    Новости партнеров