Второй саммит религиозных лидеров начался в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Баку стартовал Второй саммит мировых религиозных лидеров, казахстанскую делегацию возглавляет Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии принимают участие лидеры и представители из 70 стран, 25 традиционных религий и религиозных течений, международные организации. Саммит нацелен на развитие межрелигиозного диалога на глобальной плоскости, продвижения и эволюции человеческих ценностей, взаимопонимания и солидарности, является продолжением и развитием международных мероприятий.

На саммите будут обсуждаться темы «Роль Азербайджана в пропаганде мультикультурализма, толерантности и межрелигиозной солидарности», «Вклад шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде как религиозного лидера и общественного деятеля в межрелигиозное и межцивилизационное сотрудничество», «Религиозные лидеры против терроризма, агрессии, ксенофобии, исламофобии, антисемитизма и христианофобии», «Значение совместной деятельности религиозных лидеров, государственных, общественных деятелей и деятелей науки в деле защиты прав женщин и детей, просвещении молодежи».

По итогам саммита планируется принять Бакинскую декларацию.