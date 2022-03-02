Второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 марта

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться завтра, 2 марта, как об этом изначально условились стороны. Об этом заявил во вторник ТАСС российский источник, передает МИА «Казинформ».

«Как договорились изначально, встреча должна состояться завтра», - сказал собеседник агентства.

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник в Гомельской области Беларуси, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Также Мединский сообщил, что представители России и Украины предварительно договорились провести в Белоруссии и следующий раунд переговоров.



