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    Второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 марта

    2 Марта 2022, 00:25

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться завтра, 2 марта, как об этом изначально условились стороны. Об этом заявил во вторник ТАСС российский источник, передает МИА «Казинформ».

    «Как договорились изначально, встреча должна состояться завтра», - сказал собеседник агентства.

    Российско-украинские переговоры прошли в понедельник в Гомельской области Беларуси, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Ранее он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Также Мединский сообщил, что представители России и Украины предварительно договорились провести в Белоруссии и следующий раунд переговоров.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Россия Украина Мировые новости
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