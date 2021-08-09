Второй по величине в истории лесной пожар зафиксирован в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В американском штате Калифорния лесной пожар «Дикси» стал вторым по величине лесным пожаром в истории штата после того, как он распространился на тысячи километров в четырех округах штата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на San Francisco Chronicle.

Сдерживание лесного пожара в воскресенье осталось неизменным на уровне 21%.

Мощный пожар, бушующий в округах Плумас, Бьют, Техама и Лассен, уже уничтожил 404 строения, в том числе исторический город Гринвилл, где в свою время произошла золотая лихорадка, и повредил 27 других строений. Более 5 000 пожарных боролись с пожаром.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом в субботу совершил поездку по тому месту, где когда-то был город Гринвилл, и написал в Twitter, что сердце разрывается от увиденного.

Пожар «Дикси» только усилил опасения местных властей в том, что этот сезон - с сильной засухой и экстремальными погодными условиями - может соперничать с рекордным прошлогодним годом лесных пожаров или даже превзойти его по всем показателям. Крупнейший лесной пожар в штате - Августовский комплекс - в 2020 году уничтожил чуть более 1 миллиона акров земли.

По данным издания, пожар «Дикси» начался 13 июля. Возможной причиной считается падение дерева на линию электропередач.

Из-за продолжающегося пожара на востоке штата видимость значительно снизилась, что сделало вождение автомобиля опасным даже для пожарных.

По словам Серены Бейкер, сотрудника местной службы общественной информации, бригады пожарных работали вдоль края пожара, используя пожарные машины для сдерживания огня. Появление дыма и ветра сделало нахождение у края пожара более опасным даже для пожарных.

Обязательная эвакуация проводилась к югу от шоссе 44, местные власти призвали всех немедленно покинуть ненаселенный район к югу от водохранилища Маунтин-Мидоуз.

Красный Крест объявил в воскресенье, что открывает приют для эвакуированных в колледже Шаста в Реддинге. В округе Лассен есть приюты в средней школе Лассен и колледже Лассена. Кемпинги также доступны для тех, кто спасается от пожара в Национальном лесу Лассен, в том числе на озере Игл и в Хат-Крик.

Пожарные продолжают бороться с пожаром возле Колфакса (округ Плейсер), где от разбушевавшейся стихии пострадали три человека, в том числе мирные жители и пожарный.



