Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Второй лабораторный модуль для космической станции Китая доставлен на космодром

    9 Августа 2022 09:23

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Второй лабораторный модуль «Мэнтянь» для китайской орбитальной станции доставлен на космодром Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

    По данным ведомства, с лабораторным модулем «Мэнтянь» завершили все опытно-конструкторские работы перед тем, как его доставить на космодром Вэньчан. Планируется провести ряд монтажных и испытательных работ в районе стартовой площадки космодрома.

    Второй лабораторный модуль «Мэнтянь» запустят в космос в октябре. После этого строительство станции будет завершено, она примет Т-образную форму.

    Как ранее сообщалось, в июне в основном модуле на орбите начала работу космическая миссия «Шэньчжоу-14» в составе трех тайконавтов (так в Китае называют космонавтов), которым предстоит завершить строительство первой орбитальной станции КНР. В июле осуществлен запуск первого лабораторного модуля «Вэньтянь».

    Космическая станция «Тяньгун» («Небесный дворец») будет работать на высоте 340-450 км в течение более 10 лет. Станция будет иметь Т-образную форму с основным модулем и двумя лабораторными модулями по бокам. Общая масса станции составит 66 тонн. В космической станции в обычное время могут разместиться от трех космонавтов и до шести во время смены экипажа. Длина основного модуля орбитальной станции составляет 16,6 м, максимальный диаметр – 4,2 м, масса – 22,5 тонны.

    Ранее сообщалось, что Китай успешно запустил многоразовый экспериментальный космический аппарат с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» (Long March-2F) с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Освоение космоса #Китай #Мировые новости #Космос
    Новости по теме
    Новости по теме
    Технологию утилизации космического мусора запатентовали в России
    Новый вид генипавируса выявили в Китае
    Беспилотные такси начали работать в двух мегаполисах Китая
    Ученик NIS завоевал «бронзу» на международной олимпиаде школьников по экономике
    Популярное
    1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
    2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
    3 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области
    4 Тела женщины и двоих детей нашли в квартире в Алматы: заведено дело об убийстве
    5 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана