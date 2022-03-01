Второй эвакуационный борт с казахстанцами вылетел из Польши

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Второй эвакуационный борт авиакомпании «Air Astana» вылетел по маршруту Катовице-Атырау в 15:30 ч. по времени Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

«По состоянию на 1 марта т.г. украино-польскую границу пересекли 361 гражданин Казахстана. На границе ожидают своей очереди еще 40 наших соотечественников. Посольством РК в Польше обеспечено круглосуточное дежурство дипломатов на границе с польской стороны для обеспечения перехода границы нашими гражданами. Второй эвакуационный борт авиакомпании «Air Astana» вылетел по маршруту Катовице-Атырау в 15:30 ч. по времени Нур-Султана. После технической посадки в Атырау данный борт вылетит в г. Нур-Султан. На борту находятся 120 взрослых и 4 детей», - сообщила пресс-служба МИД РК в Telegram.

По информации ведомства, также запланированы дополнительные эвакуационные рейсы по мере сбора граждан РК в г. Катовице.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан продолжает работу над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины.