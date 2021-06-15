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    Второй этап внедрения электронной системы госпланирования запустят в 2021 году

    15 Июня 2021, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о предпринимаемых мерах цифровизации бюджетного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году завершился первый этап реализации проекта «Развитие системы государственного планирования». Это позволило нам формирование республиканского бюджета на 2021-2023 годы провести в электронном виде», - сообщил Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

    По его словам, к системе подключено 1 125 госучреждений и 4 тысячи пользователей.

    «В этом году планируется реализовать второй этап проекта развития ИСГП. Проект позволит оптимизировать временные и накладные расходы, связанные с планированием бюджета, а также обеспечить его транспарентность», - отметил министр.

    Е. Жамаубаев напомнил, что в прошлом году по поручению Главы государства реализована система мониторинга эффективности выделяемых мер государственной поддержки.

    «Разработана соответствующая методика и информационная система. Оценка проведена по трем показателям эффективности: бюджетная, финансово-экономическая и социально-экономическая. Уже имеются предварительные итоги работы системы по 76 мерам господдержки в рамках 8 государственных и отраслевых программ», - перечислил глава Минфина.

    «В текущем году оценкой эффективности будут охвачены все меры финансовой поддержки, результаты которых в дальнейшем будут использованы для повышения качества планирования республиканского бюджета», - пообещал Е. Жамаубаев.

    Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о состоянии Национального фонда страны.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК Цифровой Казахстан Бюджет
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