Второй этап внедрения электронной системы госпланирования запустят в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о предпринимаемых мерах цифровизации бюджетного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году завершился первый этап реализации проекта «Развитие системы государственного планирования». Это позволило нам формирование республиканского бюджета на 2021-2023 годы провести в электронном виде», - сообщил Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

По его словам, к системе подключено 1 125 госучреждений и 4 тысячи пользователей.

«В этом году планируется реализовать второй этап проекта развития ИСГП. Проект позволит оптимизировать временные и накладные расходы, связанные с планированием бюджета, а также обеспечить его транспарентность», - отметил министр.

Е. Жамаубаев напомнил, что в прошлом году по поручению Главы государства реализована система мониторинга эффективности выделяемых мер государственной поддержки.

«Разработана соответствующая методика и информационная система. Оценка проведена по трем показателям эффективности: бюджетная, финансово-экономическая и социально-экономическая. Уже имеются предварительные итоги работы системы по 76 мерам господдержки в рамках 8 государственных и отраслевых программ», - перечислил глава Минфина.

«В текущем году оценкой эффективности будут охвачены все меры финансовой поддержки, результаты которых в дальнейшем будут использованы для повышения качества планирования республиканского бюджета», - пообещал Е. Жамаубаев.

Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о состоянии Национального фонда страны.