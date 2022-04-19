Второй этап проекта достижения целей устойчивого развития проведет Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан начинает второй этап реализации проекта достижения целей устойчивого развития до 2030 года. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Институт экономических исследований» Алихан Абаканов в ходе пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со дня обретения независимости Казахстан придерживается глобальных принципов устойчивого развития, предложенных ООН. Цели устойчивого развития человечества установлены до 2030 года, наша страна поэтапно их реализует. С этой целью под председательством главы Правительства работает координационный совет. На заседаниях совета рассматриваются актуальные вопросы с участием заинтересованных сторон. Работа совета ведется по пяти направлениям: люди, земля, развитие, партнерство и мир», – сказал А. Абаканов.

По его словам, с прошлого года начал работать совет при Министерстве национальной экономики, который ведет мониторинг устойчивого развития страны. Также в прошлом году были утверждены национальные индикаторы устойчивого развития. В 2019 году Казахстан впервые предложил добровольный национальный обзор по реализации целей устойчивого развития ООН.

Как сообщил А. Абаканов, в текущем году начнется второй этап добровольного обзора. Институт экономических исследований подготовил, совместно с Миннацэкономики, проект второго добровольного обзора.

Напомним, цели устойчивого развития (ЦУР) – это глобально-принятые цели, направленные на ликвидацию бедности и нищеты, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также защиту планеты и обеспечение мира и процветания для всего населения. До 2030 года были отобраны 17 ключевых направлений, реализация которых может потенциально привести страну к устойчивому развитию всех основных сфер жизни и решению глобальных проблем, касающихся каждого человека в этом мире.



