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    Второй этап контрольной проверки войск проходит в казахстанской армии

    11 Апреля 2022, 19:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В казахстанской армии продолжается контрольная проверка соединений и воинских частей за зимний период обучения. Войска сосредоточились на полигонах и учебных полях, где в течение недели будут проведены тактические учения и боевые стрельбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    «В рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии контрольная проверка проводится в новом формате. Он предусматривает комплексную оценку органов управлений, соединений и частей в ходе практических действий», - сообщили в ведомстве.

    На первом этапе войска были подняты по тревоге и переброшены на учебные полигоны. Проверены готовность подразделений слаженно действовать в ходе совершения марша, состояние техники и вооружения, вопросы всестороннего обеспечения и взаимодействия.

    «В ходе второго этапа органы управления, штабы, соединения и части выполнят поставленные им учебно-боевые задачи по действиям в различных видах боевых действий. Основное внимание уделено проверке способности войск вести борьбу с незаконными вооруженными формированиями, в ходе специальных войсковых операций во взаимодействии с другими силовыми структурами», - отметил начальник департамента боевой подготовки генерал-майор Даулет Оспанов.

    Комиссиями Генерального штаба и видов Вооруженных сил будет дана оценка подготовленности органов управления, подразделений и каждого военнослужащего.

    Контрольная проверка продлится до 16 апреля текущего года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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