Второй этап итоговой проверки войск завершен в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семейском гарнизоне завершен второй этап проверки войск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».

В ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки на 2020 учебный год личный состав управления командующего войсками регионального командования «Восток» сдал итоговую проверку комиссии главнокомандующего Сухопутными войсками под председательством генерал-майора Талгата Койбакова.

Это второй этап, в рамках которого проверке подлежат соединения и воинские части видов и родов войск.

Личный состав управления командующего проверили по всем предметам боевой и профессиональной подготовки. В первую очередь, оценена индивидуальная подготовка военнослужащих по основным предметам обучения. Военнослужащие управления командующего показали свое мастерство по огневой подготовке из стрелкового оружия, отработали тактические действия при приведении в высшие степени боевой готовности, а также оценена методическая подготовка офицеров и сержантов.

«Во время итоговой проверки личный состав действовал слаженно и организованно, продемонстрировал отличную физическую, тактическую и профессиональную подготовку», - отметил начальник штаба комиссии полковник Александр Петров.

Главная цель проверки – определение готовности и способности военнослужащих и подразделений управления к активным действиям и успешным выполнениям боевых задач вышестоящего руководства.

По результатам итоговой проверки личный состав управления командующего показал положительные результаты.

Стоит отметить, что в Вооруженных силах РК с 5 октября текущего года проводится итоговая проверка войск за 2020 год.