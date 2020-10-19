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    Второй этап итоговой проверки войск завершен в Семее

    19 Октября 2020, 13:46

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семейском гарнизоне завершен второй этап проверки войск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Восток».

    В ведомстве сообщили, что в соответствии с планом подготовки на 2020 учебный год личный состав управления командующего войсками регионального командования «Восток» сдал итоговую проверку комиссии главнокомандующего Сухопутными войсками под председательством генерал-майора Талгата Койбакова.

    Это второй этап, в рамках которого проверке подлежат соединения и воинские части видов и родов войск.

    Личный состав управления командующего проверили по всем предметам боевой и профессиональной подготовки. В первую очередь, оценена индивидуальная подготовка военнослужащих по основным предметам обучения. Военнослужащие управления командующего показали свое мастерство по огневой подготовке из стрелкового оружия, отработали тактические действия при приведении в высшие степени боевой готовности, а также оценена методическая подготовка офицеров и сержантов.

    «Во время итоговой проверки личный состав действовал слаженно и организованно, продемонстрировал отличную физическую, тактическую и профессиональную подготовку», - отметил начальник штаба комиссии полковник Александр Петров.

    Главная цель проверки – определение готовности и способности военнослужащих и подразделений управления к активным действиям и успешным выполнениям боевых задач вышестоящего руководства.

    По результатам итоговой проверки личный состав управления командующего показал положительные результаты.

    Стоит отметить, что в Вооруженных силах РК с 5 октября текущего года проводится итоговая проверка войск за 2020 год.

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Армия
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