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Двухлетний ребенок пропал в Карагандинской области

4 Октября 2018 09:06 175
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Двухлетний ребенок пропал в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области спасатели ведут поиски двухлетнего ребенка, который вышел за пределы дома и пропал, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Как рассказали в ДЧС региона, поиски мальчика ведутся в поселке Техснаб близ Балхаша с позавчерашнего дня непрерывно.

По предварительным данным, двухлетний мальчик играл во дворе своего дома, затем вышел за пределы территории двора и пропал.

Осмотрена близлежащая к дому территория, имеющиеся в поселке колодцы, ямы, строения, кустарники и протекающий недалеко канал, который вливается в озеро Балхаш.

Как пояснили в ведомстве, совместно с ОВД создан штаб по организации проведения поисково-спасательных работ. В них участвуют пожарные, спасатели, кинологи, волонтеры.

 

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Гульзат Сахова

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