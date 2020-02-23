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    Второй человек скончался от коронавируса в Италии

    23 Февраля 2020, 13:46

    РИМ. КАЗИНФОРМ - Два смертельных случая от коронавируса потрясли полуостров Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Многочисленные города приняли экстренные меры для предотвращения распространения вируса. В настоящее время зарегистрировано почти 80 случаев заболевания.

    В субботу итальянское Правительство заявило, что рассматривает «чрезвычайные меры» по борьбе с коронавирусом после смерти двух граждан, и рекомендовало гражданам двух северных регионов страны не покидать свои дома.

    75-летняя женщина скончалась недалеко от городка Кодоньо в Ломбардии через день после того, как умер 78-летний мужчина в соседнем регионе Венето.

    Органы здравоохранения подтвердили, что первым заболевшим вирусом COVID-19 стал 38-летний итальянец, который контактировал с человеком, вернувшимся из Китая 21 января. Он в настоящее время госпитализирован и находится в критическом состоянии. У его жены и друга также положительный результат на коронавирус.

    Отмечается, что обследование прошел также доктор, посещавший больного дома, и 120 человек, с которыми он работал в отделе исследований и разработок Unilever в городе Казальпустерленго.

    Три пациента в больнице в Кодоньо, куда он обратился с жалобами на симптомы, похожими на грипп, также были инфицированы, как и пять медсестер и врачей. Еще три человека, посещавшие одно и то же кафе, показали положительный результат.

    Министерство спорта приостановило все спортивные мероприятия, в том числе три футбольных матча серии А, запланированных на воскресенье в северных районах Венето и Ломбардии.

    Мэр Кодоньо распорядился закрыть все рестораны, школы и места скопления людей, такие как ночные клубы и спортивные залы.

    Напомним, ранее Италия подтвердила первый смертельный случай от коронавируса.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Италия Пневмония в Китае
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