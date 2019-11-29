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вчера 23:39
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вчера 22:03
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вчера 20:38
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вчера 17:55
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вчера 17:08
Второклассница из Нур-Султана встретится с послом Федерации хоккея из Канады
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученица 2 класса школы-лицея №76 г.Нур-Султан Ихсана Мадияркызы приглашена на встречу с послом Федерации хоккея из Канады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МОН РК.
Ихсана Мадияркызы - единственная девочка в составе команды юношей хоккейного клуба «Барыс». В этом клубе уже 3 года подряд выступают маленькие звезды, которые занимаются хоккеем с пяти лет.
«Ихсана специально приглашена на встречу с послом Федерации хоккея из Канады. По словам матери, интерес дочери к хоккею появился после того, как они вместе с семьей посмотрели мастер-классы КХЛ. Затем, долго не думая, сдали документы. Начиная с первых упражнений тренер сразу же определил, что у девочки есть особый талант. Мы надеемся, что Ихсана добьется больших успехов в жизни», - говорится в сообщении.
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