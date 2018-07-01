Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 30 °С
Алматы: 31 °С
USD 345.55 EUR 401.01
RUB 5.45 CNY 50.98
Скачать

Второго предполагаемого убийцу Дениса Тена могут арестовать заочно

20 Июля 2018 17:05 401
Поделиться:
Второго предполагаемого убийцу Дениса Тена могут арестовать заочно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинский районный суд города Алматы поступило ходатайство о заочном аресте второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Новости по теме

Амандык Баталов: Денис Тен стал эталоном целеустремленности
По предварительным данным, задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена Таразцы скорбят о гибели Дениса Тена

«В рамках расследования уголовного дела по факту причинения смерти Денису Тену 20 июля 2018 года в Алмалинский районный суд города Алматы поступило ходатайство о заочном аресте лица Кудайбергенова Армана Бурибаевича, подозреваемого в совершении преступления по ст. 99 ч. 2 п.8 «Убийство» Уголовного кодекса Республики Казахстан», - говорится в сообщении горсуда.

Ранее сообщалось, что задержан Киясов Нуралы 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствие адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.

Полиция Алматы также продолжает поиски второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена - 24 -летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области.

Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Суды, Денис Тен, Алматы, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Майя Тенизбаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив