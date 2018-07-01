Второго предполагаемого убийцу Дениса Тена могут арестовать заочно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинский районный суд города Алматы поступило ходатайство о заочном аресте второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

«В рамках расследования уголовного дела по факту причинения смерти Денису Тену 20 июля 2018 года в Алмалинский районный суд города Алматы поступило ходатайство о заочном аресте лица Кудайбергенова Армана Бурибаевича, подозреваемого в совершении преступления по ст. 99 ч. 2 п.8 «Убийство» Уголовного кодекса Республики Казахстан», - говорится в сообщении горсуда.

Ранее сообщалось, что задержан Киясов Нуралы 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствие адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.

Полиция Алматы также продолжает поиски второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена - 24 -летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области.

Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.