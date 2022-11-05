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Второе за сутки землетрясение произошло в Китае

5 Ноября 2022, 00:14
Второе за сутки землетрясение произошло в Китае
5 Ноября 2022, 00:14

Второе за сутки землетрясение произошло в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 4 ноября в 23 часа 37 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 326 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 42.08° с.ш. 80.58° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Это второе за сутки землетрясение на территории Китая. В 13 часов 6 минут казахстанскими сейсмологами также было зафиксировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 42.09° с.ш. 80.50° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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