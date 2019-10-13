Второе за сутки землетрясение произошло в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 октября 2019 года в 20 час 24 мин 37 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

«Эпицентр землетрясения расположен в 457 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 8.9 . Магнитуда MPV 4.0 . Координаты эпицентра 45.69° с.ш. 81.49° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.

Напомним, первое землетрясение на территории Алматинской области произошло сегодня в 18 час 29 мин 50 сек алматинского времени.