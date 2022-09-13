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    Второе за день землетрясение зафиксировали в Алматинской области

    13 Сентября 2022, 22:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 13 сентября в 21:54 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 89 км на восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.4. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 43.42° с.ш. 77.96° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Это уже второе за день землетрясение в Алматинской области. Сегодня в 18:44 сейсмологи зафиксировали землетрясение в 90 км на восток от города Алматы на территории Енбекшиказахского района Алматинской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Землетрясение
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