Второе за день землетрясение зафиксировали в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 13 сентября в 21:54 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 89 км на восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.4. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 43.42° с.ш. 77.96° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Это уже второе за день землетрясение в Алматинской области. Сегодня в 18:44 сейсмологи зафиксировали землетрясение в 90 км на восток от города Алматы на территории Енбекшиказахского района Алматинской области.