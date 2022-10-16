Второе за день землетрясение произошло недалеко от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 октября в 16:41 по времени Алматы зарегистрировала второе землетрясение за день, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 419 км на юг от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.6.
Магнитуда MPV 4.0.
Координаты эпицентра 39.54° с.ш. 78.06° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ранее сообщалось о землетрясении, которое произошло в 421 км на юг от Алматы.
Фото: images1.ynet.co.il