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    Второе за день землетрясение произошло недалеко от Алматы

    16 Октября 2022, 17:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 октября в 16:41 по времени Алматы зарегистрировала второе землетрясение за день, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 419 км на юг от Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясения 9.6.

    Магнитуда MPV 4.0.

    Координаты эпицентра 39.54° с.ш. 78.06° в.д.

    Глубина 10 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Ранее сообщалось о землетрясении, которое произошло в 421 км на юг от Алматы.

    Фото: images1.ynet.co.il
    Алматы Происшествия Природа Землетрясение
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