Второе за день землетрясение произошло на территории Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 апреля 2023г. в 13 час 58 мин 24 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 432 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.21° с.ш. 82.00° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Это уже второе за сегодня землетрясение на территории Китая.