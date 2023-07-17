Второе розовое озеро Казахстана высыхает на глазах – ожидается выезд комиссии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ранее в СМИ и социальных сетях распространились кадры высыхания второго казахстанского розового озера Коряковка в Павлодарской области. По словам министра экологии и природных ресурсов РК Зульфии Сулейменовой, комиссия выедет на местность для проведения исследования озера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщаю, что сейчас готовится комиссия в составе экспертов Комитета регулирования и контроляв и управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов, общественников, которая проведет исследования озера Коряковка, это второе знаменитое розовое озеро в Казахстане. Результаты работы комиссии будут размещены на сайте Министерства экологии и природных ресурсов РК в СМИ. Выезд ожидается во вторник после проведения всех организационных работ», - прокомментировала в Instagram Зульфия Сулейменова.

Напомним, что летом 2020 года уникальное розовое озеро Кобейтуз, которое расположено в Акмолинской области, стало популярным у населения. Были и инциденты. Так, водитель, заехавший на внедорожнике в розовое озеро Кобейтуз, принес публичные извинения.

Позже в Сети стали распространяться сообщения о продаже соли с розового озера Кобейтуз за 5 тысяч тенге.

Был организован пресс-тур на Кобейтуз с представителями акимата Акмолинской области и Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Они рассказали, какие меры будут предприниматься для защиты и охраны знаменитого розового озера.

Тогдашний глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК предложил придать озеру Кобейтуз статус особо охраняемой территории.