Вторая тройня родилась с начала года в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Толебийском районе Туркестанской области родилась тройня. 36-летняя жительница города Ленгер Акерке Сергебаева родила двух девочек и одного мальчика в областном перинатальном центре №1. Это уже вторая тройня, которая родилась с начала года в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья Туркестанской области.

Новорожденных назвали Балжан, Тогжан и Магжан. Младенцев, родившихся на 33 неделе 15 февраля, взяли под наблюдение врачи перинатального центра. На сегодня состояние малышей оценивается как удовлетворительное, скоро их выпишут домой. Отметим, что семья уже воспитывает сына и трех дочерей.

«Были опасения, но я очень рада, что роды прошли благополучно. Дома меня ждут еще четверо детей. Спасибо врачам», - говорит Акерке Сергебаева.

Многодетная мать и глава семьи работают в школе-интернате города Ленгер.

Отметим, что с начала года в Туркестанской области на свет появились более 10 тысяч детей.



