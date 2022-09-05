Вторая с начала года тройня родилась в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске выписали тройню, уже вторую с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

На этот раз счастливыми родителями оказались жители села Чапай Акжайыкского района. Роды были преждевременные, на сроке 29 недель. Почти месяц они находились в отделении реанимации. Еще месяц добирали вес в отделении патологии новорожденных перинатального центра. Сейчас состояние мамы и малышей оценивают как стабильное. В семье, помимо тройни, еще четверо детей, в том числе и мальчики-близнецы.

«Перевелись к нам из Акжаикской районной больницы. Первым идет Ерназ, он родился 1 июля, вес при рождении – 1390, рост – 39 см. Вторая - Айназ, вес при рождении – 1360. И младший Алмаз родился весом 830 гр. Состояние оценивается как стабильное. Дети выписываются: Айназ – 3 кг, Ерназ и Алмаз – 2200 и 2947 гр.», - сообщила врач-неонатолог Гульжанат Кубенкулова.

«Хорошо себя чувствую, дети тоже. Благодарим врачей за их помощь и уход. У нас большая семья: 12-летняя дочь, 9-летний сын и пятилетние близнецы. Теперь нас стало еще больше! Имя старшему из тройни дала дочь, остальным – мы с мужем», - сказала многодетная мама Шынар Сисенгалиева.