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    18:18, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Вторая ракетка Казахстана завершил выступления «в одиночке» на турнире в Перу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (158-я ракетка мира) провел матч второго круга на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Лиме (Перу), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В игре с аргентинским теннисистом Сантьяго Родригесом Таверной (162-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в двух сетах со счетом 2:6, 2:6. Матч продлился один час и 29 минут.

    Во время игры Скатов исполнил две подачи навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл четыре очка и один гейм подряд.

    В начале октября Скатов выиграл турнир серии «Челленджер» в итальянской Парме и поднялся сразу на 57 позиции в рейтинге АТР, что является вторым показателем среди казахстанцев после Александра Бублика.



    Фото: ktf.kz



    Теги:
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