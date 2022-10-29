Вторая ракетка Казахстана завершил выступления «в одиночке» на турнире в Перу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (158-я ракетка мира) провел матч второго круга на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Лиме (Перу), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В игре с аргентинским теннисистом Сантьяго Родригесом Таверной (162-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в двух сетах со счетом 2:6, 2:6. Матч продлился один час и 29 минут.

Во время игры Скатов исполнил две подачи навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл четыре очка и один гейм подряд.

В начале октября Скатов выиграл турнир серии «Челленджер» в итальянской Парме и поднялся сразу на 57 позиции в рейтинге АТР, что является вторым показателем среди казахстанцев после Александра Бублика.





Фото: ktf.kz







