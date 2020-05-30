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    Вторая попытка старта корабля Илона Маска – прямая трансляция

    30 Мая 2020, 21:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Запуск ракеты-носителя (РН) Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon частной компании Space X, который был отложен 27 мая по погодным условиям, назначен на 30 мая 2020 года. Пуск с исторической стартовой площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди во Флориде (США) запланирован в 01 час 22 минуты по времени Нур-Султана 31 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На новом корабле Илона Маска на МКС отправятся астронавты NASA – 49-летний Роберт Бенкен и 53-летний Дуглас Херли. Стыковка корабля Crew Dragon с МКС намечена на 31 мая.

    Как сообщает Space X, прямая трансляция начнется на сайте компании за 4 часа до запуска, в 21 час 22 минуты по времени Нур-Султана.

    Власти Флориды в условиях пандемии коронавируса перекрыли дороги, ведущие к Космическому центру Кеннеди, а NASA закрывает все смотровые площадки возле космодрома.

    Несмотря на призывы главы NASA Джима Брайденстайна следить за запуском космического корабля онлайн, оставаясь дома, более 150 тысяч человек уже заполнили близлежащие пляжи Флориды. Вице-президент Space & Florida Дейл Кетчам заявил, что если бы не карантин, на побережье собралось бы около 500 000 человек, сообщается на сайте Space X.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса США
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