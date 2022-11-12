Вторая по величине криптовалютная биржа в мире объявила о банкротстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Криптовалютная биржа FTX инициировала свое банкротство в США, пытаясь через судебную процедуру найти способ вернуть деньги клиентам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

В пятничном заявлении компании, опубликованном в Twitter, говорится, что FTX и ее дочерний фонд криптовалютной торговли Alameda Research, а также около 130 других компаний начали процедуру добровольного банкротства в соответствии с американским кодексом о банкротстве.

Генеральный директор компании Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку, сказано в сообщении. Всего два месяца назад журнал Forbes оценивал состояние 30-летнего руководителя криптовалютного бизнеса примерно в 17 млрд долларов.

Криптовалютная биржа заявила о намерении начать упорядоченный процесс проверки и монетизации активов «на благо всех заинтересованных сторон во всем мире».

Это продолжение неприятностей, которые преследуют вторую по величине в мире криптовалютную биржу. Ранее на этой неделе ее клиенты спешили снять средства, поскольку ходили слухи о том, что FTX и другие фирмы, возглавляемые Бэнкманом-Фридом, находятся в шатком финансовом положении.

Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что его купит Binance – крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент. Binance отказался от сделки, после чего FTX – площадке для покупки и продажи цифровых токенов – пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам.

Свое решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении FTX.

«Мне очень жаль, что так все получилось. Надеюсь, мы еще найдем способ выкарабкаться», - написал Бэнкман-Фрид в Twitter.

Криптовалютная торговая платформа, оказавшаяся под усиленным контролем со стороны регулирующих органов, изо всех сил пытается предотвратить крах, пишет агентство Рейтер.

Джон Джей Рэй III назначен новым руководителем компании, Бэнкман-Фрид, подав в отставку, пообещал способствовать упорядоченному переходу.

По данным Рейтер, FTX пыталась привлечь около 9,4 млрд долларов от инвесторов и конкурентов. Бэнкман-Фрид говорил, что бирже требуется до $8 млрд в связи с массовым выводом клиентами своих средств.

Бэнкман-Фрид был звездой криптовалютной сцены – еще в понедельник его состояние оценивалось в 15 млрд долларов.

Однако в начале недели из-за слухов о том, что у FTX и других криптовалютных компаний Бэнкмана-Фрида начались финансовые проблемы, клиенты биржи FTX начали массово выводить средства со своих счетов.

По законам США, биржа продолжит работать, пока компания FTX будет пытаться найти деньги и реструктурировать свои долги под надзором суда.

В пятницу бывший директор одного из департаментов FTX, Зейн Такетт, заявил в Twitter, что платформа задолжала своим кредиторам около 8 млрд долларов. В заявлении компании о банкротстве этой цифры нет, свои активы компания оценивает в 10-50 млрд долларов, а число кредиторов – в более чем 100 тыс. Речь, вероятно, идет о пользователях, которые не успели вывести средства с площадки.

Помимо FTX процесс банкротства затронет другую основанную Бэнкманом-Фридом компанию, Alameda Research, и еще около 130 их дочерних компаний.

«Это не обязательно означает конец этих компаний или потерю ими ценности и способности предоставлять финансы своим клиентам, или выполнять другие функции. В конечном итоге, я надеюсь, мистер Рэй и другие смогут обеспечить наилучший результат», - сказал Бэнкман-Фрид.

Бэнкмэн-Фрид, как публичный игрок на крипторынке, часто говорил от имени инвесторов с американскими регуляторами.

Он активно спонсировал партию демократов перед последними выборами в США и проводил по всей стране массированные рекламные кампании криптовалюты с такими знаменитостями, как Жизель Бундхен и Том Брэди.

Проблемы его компаний коснулись всего рынка криптовалюты. Биткоин на этой неделе потерял 20 % стоимости, что усилило давление на остальные компании, от которых требуют доказательств их финансовой стабильности.

В этом году в криптовалютном секторе несколько компаний объявили о банкротстве или подошли близко к нему из-за падения в цене цифровых активов. Еще одна кртиптовалютная компания, BlockFi, в четверг закрыла для клиентов вывод средств из-за ситуации на рынке.

«Банкротство FTX плохо для всех в индустрии. Не смотрите на это как на нашу победу. Уверенность пользователей очень сильно пострадала», - написал в Twitter глава Binance, основного конкурента FTX.

Регуляторы давно говорят о связанных с криптовалютным рынком рисках и возможности того, что они отразятся на финансовой системе в целом – многие «традиционные» управляющие капиталом компании в последние годы приобрели криптоактивы.

Однако аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс считает, что проблемы FTX вряд ли затронут биржевые площадки.

«Это событие – «Черный лебедь» [внезапное непредсказуемое событие на финансовом рынке]. Никакого влияния на рынок в целом не будет - предусмотрены меры сдерживания. Это очень важно, и это еще один сигнал в пользу отделения системного риска от несистемного», - говорит он.





Фото: bbc.com



