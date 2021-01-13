Вторая по объему партия героина в мировой истории борьбы с контрабандой наркотиков уничтожена в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при координации Семиреченской транспортной прокуратуры в присутствии специальной комиссии произвели уничтожение особо крупной партии героина общим весом более 1,1 тонны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Наркотики были изъяты сотрудниками КФМ в результате международной спецоперации, проведенной совместно с Криминальной таможенной полицией Германии, а также при содействии правоохранительных и таможенных служб России, Беларуси, Литвы, Польши и Нидерландов.

Так, в октябре 2019 года на территорию Казахстана ввезен так называемый «обработанный мрамор». При досмотре товара, отгружаемого в Нидерланды, оперативники обнаружили 2208 брикетов с героином. Преступная группа планировала осуществить транзит наркотических средств из Ирана в страны Европейского Союза.

Методом контролируемой поставки груз под сопровождением оперативников комитета был перемещен в Германию, где при получении товара задержаны граждане Турции.

По делу проводится досудебное расследование по ст. 286 ч. 4 УК РК «К онтрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере».