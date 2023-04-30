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    Вторая партия тай-брейка: Непомнящий вновь сыграл вничью с Лижэнем

    30 Апреля 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 30 апреля, завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Во второй партии тай-брейка шахматисты вновь сыграли вничью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    Российский гроссмейстер играл белыми фигурами, китайский - черными. Вторая партия завершилась на 47-м ходу.

    Напомним, после 14 партий с классическим контролем времени в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем ничья – 7:7. Противостояние гроссмейстеров завершится на тай-брейке, который начнётся с четырёх партий в быстрые шахматы с контролем времени 25+10. В случае равного счёта последуют две партии с контролем 5+3. Если и они завершатся вничью, то будут проведены ещё один раз. Если снова не удастся выявить победителя, начнутся партии с контролем 3+2 до первой победы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шахматы
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