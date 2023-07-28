Вторая очередь завода по производству цианида натрия строится в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Увеличить число рабочих мест и объемы экспорта своей продукции планируют на жамбылском химическом заводе в городе Каратау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе горняков Каратау Таласского района товарищество «Talas Investment Company» реализует инвестпроект по расширению производства цианида натрия до 30 тысяч тонн в год. При этом побочный продукт – минеральное удобрение сульфат аммония реализуется сельхозпроизводителям. Продукция предприятия поставляется на внутренний рынок и экспортируется в зарубежные страны, хотя ранее импортировалась в Казахстан.

Напомним, единственный в Казахстане и четвертый на постсоветском пространстве завод по производству цианида натрия проектной мощностью 15 тыс тонн запустили в городе Каратау в 2014 году. Дорогостоящая продукция цианид натрия используется преимущественно в золотодобывающей промышленности. На предприятии было создано более 550 постоянных рабочих мест.

На втором этапе реализации проекта предприятие планирует построить второй комплекс и увеличить объемы производственных мощностей до 30 тыс тонн цианида натрия в год.

Директор ТОО «Talas Investment Company» Мерей Омаров отметил, что в этом году на подведение инженерной инфраструктуры из республиканского бюджета выделено 701,6 млн тенге.

«Если сейчас завод производит 15 тысяч тонн цианида натрия, то после реализации второго этапа проектная мощность предприятия составит 30 тыс тонн цианида натрия в год. В рамках проекта будет создано 250 рабочих мест. Запуск второй очереди завода позволит решить социальные вопросы, для таласцев появятся новые рабочие места. Ожидаемое увеличение объемов производства цианида натрия позволит компании снизить себестоимость продукции и обеспечить казахстанский рынок отечественным продуктом, а также позволит расширить границы экспортного потенциала до 10 тысяч тонн в год», - сообщил спикер.

Жамбылская область чрезвычайно богата минерально-сырьевыми ресурсами и имеет уникальные возможности для развития химической отрасли промышленности.