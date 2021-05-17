Вторая неделя палестино-израильского конфликта началась с крупных жертв

АММАН. КАЗИНФОРМ – Под звуки бомбардировок истребителей и ракетных залпов в понедельник началась вторая неделя палестино-израильского конфликта, который продолжился с прежней интенсивностью боевых действий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В ночь на 17 мая израильская авиация продолжила бомбардировку подземных туннелей ХАМАС, а палестинская сторона обстреляла ракетами израильские города. По сообщениям официальных лиц в Секторе Газа, минувшее воскресенье стало самым смертоносным днем за всю неделю конфликта.

По данным Министерства здравоохранения Газы, после совершенного в воскресенье израильского авиаудара разрушены несколько домов, в результате погибло 42 человека, среди которых 16 женщин и 10 детей.

Позже израильские военные заявили, что нанесли удары по системе туннелей боевиков. «Обрушение туннелей привело к разрушению стоящих сверху домов, что привело к непреднамеренным жертвам среди гражданского населения», - говорится в сообщении ЦАХАЛ - армии обороны Израиля.

Военные Израиля заявляют, что нацелены на лидеров и инфраструктуру, связанную с группировкой ХАМАС. Ранее они нанесли удар по домам лидера ХАМАС Яхьи Синвара и его брата Мухаммеда Синвара.

В ночь на понедельник боевые действия продолжились с прежней интенсивностью. «Согласно военным источникам, после обстрела ракетами из Газы израильских городов Ашкелон и Беэр-Шева, израильские самолеты нанесли удар по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС. Некоторые из домов использовались для хранения оружия», - говорится в сообщении.

Израильские военно-воздушные силы совершили более сотни авианалетов, которые были нацелены на дома и правительственные здания, среди которых четырехэтажный дом возле больницы Аль-Шифа – главного медицинского учреждения Газы, сообщает Middle East Eye. Бомбардировка также повредила линии электропередач, что привело к отключению электричества на значительных территориях анклава.

На этом фоне усиливается мировая обеспокоенность конфликтом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что дальнейшие боевые действия могут ввергнуть регион в «непреодолимый кризис». Он призывал немедленно положить конец «ужасающему» насилию.

Ранее в Израиль прибыл представитель Госдепартамента США, для участия в переговорах по деэскалации.

В воскресенье, 16 мая, США в третий раз заблокировали совместное заявление Совета Безопасности ООН, призывающее к немедленному прекращению огня между Израилем и ХАМАС, сообщает The Times of Israel.

Утром в понедельник израильские военные самолеты нанесли 80 воздушных ударов по нескольким районам города Газа вскоре после того, как боевики ХАМАС выпустили залп ракет по южной части Израиля, сообщает ВВС.

В ООН также предупредили о нехватке топлива в Газе, что может привести к отключению электричества в больницах и других учреждениях.

Заместитель специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Линн Хастингс обратилась к израильским властям с просьбой разрешить ООН ввозить топливо и материалы, но получила ответ, что это небезопасно.

В настоящее время, по данным Министерства здравоохранения Сектора Газа, общее число погибших в анклаве составляет 197 человек, среди них 58 детей и 34 женщины, при этом 1230 человек получили ранения. Тель-Авив заявляет, что среди погибших значатся десятки боевиков. Число погибших в Израиле составляет 10 человек, среди них двое детей.