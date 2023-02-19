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    Вторая группа спасателей вернется в Казахстан из Турции 19 февраля

    19 Февраля 2023, 02:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой сообщил, что вторая группа казахстанских спасателей вернутся 19 февраля из Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматы сегодня вернулись 38 человек: 33 спасателя РОСО, 5 врачей медицины катастроф. Завтра возвращаются остальные спасатели этим же бортом в Астану. Там есть спасатели Караганды, Астаны и Кокшетау», - сказал он.

    Напомним, ночью 18 февраля первая группа казахстанских спасателей и медиков вернулась из Турции в аэропорт Алматы. Родственники спасателей встречали их в аэропорту Алматы.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Турция Общество МЧС
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