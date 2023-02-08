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    Вторая группа казахстанских спасателей вылетит в Турцию

    8 Февраля 2023, 10:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еще один борт со спасателями МЧС Казахстана вылетает в Турцию для расширения возможностей по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Соответствующее поручение дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В составе второго эшелона – 60 человек личного состава, среди которых спасатели, медики Центра медицины катастроф МЧС, кинологические расчеты. На вооружении у сил быстрого реагирования МЧС около 150 видов аварийно-спасательных инструментов и оборудования, и более 160 видов медикаментов.

    По согласованию с центральным штабом по ликвидации последствий землетрясения, вторая группа МЧС Казахстана присоединится к поисково-спасательным работам в городе Газиантеп. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.

    Инструктаж для спасателей перед отправкой провел министр по ЧС Юрий Ильин, который отметил, что на спасателей возложены как ответственные задачи по поиску и спасению людей, так и надежды со стороны граждан Турции на возможность как можно скорее справиться с последствиями землетрясения, пожелал спасателям благополучно вернуться к родным и близким.

    Направленные в Турцию казахстанские спасатели представлены опытными профессионалами, имеющими практические навыки оперативного участия в спасении граждан и ликвидации различных видов ЧС.


    Как сообщалось, в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

    Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

    Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

    Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Видео МЧС Землетрясение
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