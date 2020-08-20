Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Вторая группа казахстанских миротворцев отправилась в Ливан

    20 Августа 2020, 13:59

    КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Капшагайском гарнизоне Алматинской области состоялся второй этап отправки военнослужащих четвертой миротворческой роты в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В соответствии с планом в ротационном порядке группа из 60 миротворцев направлена для прохождения службы в составе миссии «Временные силы ООН в Ливане». Особенность данной ротации в том, что впервые за историю миротворческой миссии в состав включены военнослужащие не только Десантно-штурмовых войск, но и региональных командований.

    В общей сложности в состав четвертой казахстанской миротворческой роты входит 120 военнослужащих. С учетом эпидемиологической ситуации для сохранения здоровья личного состава отправку военнослужащих было решено провести в два этапа – в начале и середине августа.

    По прибытии в Ливан казахстанские военнослужащие сменят своих товарищей третьей миротворческой роты, находящихся в миссии с ноября 2019 года. Миротворцы будут выполнять задачи по патрулированию местности, оказывать помощь гражданскому населению, участвовать в организации наблюдательных постов и в других мероприятиях штаба миссии. Ежедневно казахстанскими и индийскими миротворцами совместно выполняются не менее 50 задач.

    Все военнослужащие были тщательно отобраны, обучены и протестированы в соответствии с процедурами и нормами основных документов Организации Объединенных Наций, касающихся миротворческой деятельности. Подготовка личного состава для выполнения задач проводилась в течение девяти месяцев на базе учебного центра Н. Тлендиева Алматинской области при строгом соблюдении карантинных мер.

    Напомним, 1 августа сообщалось о том, что казахстанская группа военнослужащих вылетает в Ливан для выполнения миротворческой миссии.

    Напомним, участие Казахстана в миротворческой миссии «Временные силы ООН в Ливане» началось в октябре 2018 года после подписания меморандума о совместном развертывании казахстанских и индийских миротворцев в Ливане согласно мандату ООН.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия Ближний Восток
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске