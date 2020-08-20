Вторая группа казахстанских миротворцев отправилась в Ливан

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Капшагайском гарнизоне Алматинской области состоялся второй этап отправки военнослужащих четвертой миротворческой роты в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В соответствии с планом в ротационном порядке группа из 60 миротворцев направлена для прохождения службы в составе миссии «Временные силы ООН в Ливане». Особенность данной ротации в том, что впервые за историю миротворческой миссии в состав включены военнослужащие не только Десантно-штурмовых войск, но и региональных командований.

В общей сложности в состав четвертой казахстанской миротворческой роты входит 120 военнослужащих. С учетом эпидемиологической ситуации для сохранения здоровья личного состава отправку военнослужащих было решено провести в два этапа – в начале и середине августа.

По прибытии в Ливан казахстанские военнослужащие сменят своих товарищей третьей миротворческой роты, находящихся в миссии с ноября 2019 года. Миротворцы будут выполнять задачи по патрулированию местности, оказывать помощь гражданскому населению, участвовать в организации наблюдательных постов и в других мероприятиях штаба миссии. Ежедневно казахстанскими и индийскими миротворцами совместно выполняются не менее 50 задач.

Все военнослужащие были тщательно отобраны, обучены и протестированы в соответствии с процедурами и нормами основных документов Организации Объединенных Наций, касающихся миротворческой деятельности. Подготовка личного состава для выполнения задач проводилась в течение девяти месяцев на базе учебного центра Н. Тлендиева Алматинской области при строгом соблюдении карантинных мер.

Напомним, 1 августа сообщалось о том, что казахстанская группа военнослужащих вылетает в Ливан для выполнения миротворческой миссии.

Напомним, участие Казахстана в миротворческой миссии «Временные силы ООН в Ливане» началось в октябре 2018 года после подписания меморандума о совместном развертывании казахстанских и индийских миротворцев в Ливане согласно мандату ООН.