Вторая фаза ремонтных работ Тасоткельского водохранилища проходит в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Реконструкция одного из крупнейших водохранилищ Жамбылской области – Тасоткельского – продолжается в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в ходе рабочей поездки в Шуский район аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов ознакомился с ремонтными работами по повышению сейсмостойкости Тасоткельского водохранилища. Подрядчиком объекта является ТОО «Таразстройинвест», стоимость проекта составляет 2,1 млрд тенге. Это вторая фаза модернизации Тасоткельского водохранилища.

По словам начальника участка Мурата Есенбаева, в работах по усилению сейсмостойкости плотины водохранилища задействовано 38 строителей и 26 единиц техники. Работы начались в августе 2022 года. Основная часть работ будет завершена до конца года. При ремонте плотины приняты во внимание все меры безопасности.

Аким области, подчеркивая важность проекта, поручил заранее начать накопление воды.

«Главная цель - увеличение площади орошаемых земель. Тасоткельское водохранилище является одним из крупнейших в регионе, оно снабжает поливной водой сельхозугодия трех районов. Проектная мощность наполнения составляет 620 млн кубических метров воды. Поэтому важно качественно и своевременно провести ремонт и усиление этого гидросооружения», - подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

По словам Мурата Есенбаева, 25 декабря этого года работы по бетонированию будут завершены, и с этого дня можно будет начать накопление воды.

Аким области поручил ответственным лицам контролировать качество работ и соблюдение их сроков.

Введенное в эксплуатацию в 1974 году Тасоткельское водохранилище является одним из крупнейших в Жамбылской области. Сегодня здесь проходит второй этап реконструкции объекта, предполагающий усиление сейсмостойкости плотины водохранилища.

Проблема дефицита поливной воды давно существует в жамбылском регионе. До 80% поливной воды юг Казахстана получает по трансграничным водным артериям из соседнего Кыргызстана. Ежегодно до 10% поливных земель жамбылского региона не осваивается из-за дефицита поливной воды. Причинами называются нестабильность подачи влаги по рекам Талас и Шу, обмеление крупных жамбылских водохранилищ Тасоткель и Терс-Ащибулак, ветхое состояние некоторых водных каналов, потери воды при транспортировке.

Поэтому в 2019 году РГП «Казводхоз» подписал соглашение с Европейским банком развития и реконструкции, который выделяет на реконструкцию оросительных каналов в Жамбылской области 24,7 млрд тенге.

Помимо этого, в пяти районах - Жамбылском, Байзакском, Жуалынском, Меркенском и Кордайском - планируется реконструкция объектов водохозяйственных гидромелиоративных систем. В Сарысуском районе вводится в действие водохранилище Анталы. Строятся еще два водохранилища - Караконыз и Терис-Ащибулак. На водохранилище Караконыз закончили второй этап для увеличения объема с 8,5 млн кубометров воды до 18,5 млн.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области



