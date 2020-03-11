ВТО отменила заседания из-за обнаружения коронавируса у сотрудника

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Всемирная торговая организация отменила все заседания по меньшей мере до 20 марта из-за заражения сотрудника организации коронавирусом COVID-19. Такое решение принял генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Генеральный директор Роберто Азеведо сообщил членам ВТО, что с 11 марта все заседания в ВТО будут приостановлены до 20 марта. Это решение последовало после подтверждения заражения одного сотрудника вирусом COVID-19», - сообщается на сайте международной организации.

«Мы очень серьезно относимся к здоровью сотрудников секретариата и наших членов, поэтому мы предприняли этот беспрецедентный шаг, - сказал Азеведо. - Мы внимательно следим за ситуацией и примем все необходимые меры для защиты здоровья и безопасности».

«Мы будем постоянно следить за ситуацией и вновь рассмотрим это решение до конца следующей недели», - отметил он.



