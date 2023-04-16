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    Всю ночь искали заблудившуюся в горах женщину в Алматинской области

    16 Апреля 2023, 13:26

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Поисково-спасательную работу в горах Алматинской области провели сотрудники регионального ДЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «15 апреля 2023 года в 20:30 на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что возле с. Малайсары вблизи перевала Тасмурын Балхашского района в горной местности потерялась женщина 1962 года рождения, которая днем приехала за грибами со своими родственниками (1 мужчина, 2 женщины). В 20 часов к автомашине, на которой приехали, она не вернулась. На поиски незамедлительно были направлены спасатели. В поисково-спасательных работах были задействованы 10 сотрудников и 2 единицы техники департамента по ЧС, 12 спасателей, 2 единицы техники и 1 кинологический расчет РОСО, 8 сотрудников и 3 единицы техники департамента полиции», - проинформировали в ДЧС.

    Как выяснилось позже, женщина заблудилась и не смогла найти дорогу обратно.

    «16 апреля 2023 года в 06:50 поисковой группой пропавшая была найдена. В медицинской помощи не нуждалась. Она выразила огромную благодарность спасателям за оказанную своевременную помощь», - сообщили в ДЧС.

    Спасатели МЧС убедительно рекомендуют туристам, оказавшимся в горах, соблюдать все меры безопасности. При походе в горы необходимо рассчитывать свои физические возможности, учитывать рекомендации спасательных служб: погодные условия, уровень лавинной опасности, в походе обеспечить себя необходимыми вещами: пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Происшествия ДЧС Спасение
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